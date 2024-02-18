Путин объяснил разницу восприятия СВО для России и Запада Путин назвал вопросом жизни и смерти все происходящее на Украине

Фото: Александр Рюмин/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин

Все происходящее на Украине для России является вопросом жизни и смерти, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам главы государства, ситуация в зоне конфликта для России имеет судьбоносный характер, в отличие от Запада, эту мысль он попытался донести в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном.

Я начал с 862 года, поэтому, я думаю, для американской аудитории это было непросто понять. Я думаю, что и для нас самих, и для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, наше состояние, насколько это чувствительно и важно для нашей страны — все, что происходит на Украинском направлении. Для них это «улучшение тактического положения», для нас — это судьба, — сказал Путин.

Так российский лидер прокомментировал свое интервью Карлсону, в котором почти полчаса уделил экскурсу в историю России. Путин отметил, что США существуют лишь 300 с небольшим лет, поэтому жителям страны, вероятно, было непросто осознать его слова.

Американский журналист, которого после этой беседы спросили, почему он не задал Путину вопрос о вводе российских войск на Украину, заявил, что начал с этой темы, но президент РФ вместо этого «прочитал ему 30-минутную лекцию о Екатерине Великой и Древней Руси».