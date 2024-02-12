Карлсон пошутил об «исторической лекции» Путина Карлсон пошутил, что Путин прочитал ему лекцию об истории

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Американский журналист Такер Карлсон пошутил, что президент РФ Владимир Путин прочитал ему получасовую лекцию по истории. Так экс-ведущий Fox News в ходе Всемирного правительственного саммита в ОАЭ объяснил, почему в интервью с Путиным не продолжил задавать вопросы о причинах начала конфликта на Украине.

Я начал с этого вопроса, но он прочитал мне 30-минутную лекцию о Екатерине Великой и Руси, — сказал Карлсон.



Ранее философ Александр Дугин предположил, что интервью Путина Карлсону войдет в историю, в которой его опишут как событие, благодаря которому удалось избежать ядерной войны. Дугин отметил, что разговор президента РФ с Карлсоном, по его мнению, ориентирован на западную аудиторию, которая не знакома с русской историей. Публицист назвал беседу российского лидера с американским журналистом самым успешным медийным событием с начала специальной военной операции на Украине.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов считает, что Путину в интервью Карлсону удалось объяснить западному миру, что часть современной Украины является историческими территориями России, а одна из задач СВО заключается в защите русскоязычного населения на родной земле. По словам Миронова, глава государства ясно дал понять, что Россия будет и дальше отстаивать свои интересы.