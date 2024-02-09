Путин заявил о гражданской войне на Украине Путин: происходящее на Украине является элементом гражданской войны

В происходящем в настоящее время конфликте на Украине наблюдаются элементы гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа опубликована на сайте репортера.

На поле боя происходит боестолкновение, конкретный пример: украинские солдаты попали в окружение — это конкретный пример из жизни, боевые действия — наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!». И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!» — и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают, — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что украинцы до настоящего времени ощущают себя русскими. Кроме того, глава государства заявил, что Россия пока не достигла целей СВО, потому что одна из них — это денацификация, что значит запрет всяческих неонацистских движений.

В начале февраля Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила из списка поминаемых святых благоверного князя Александра Невского. Соответствующее решение принял церковный синод. Вместо это синод установил на эту дату дополнительный день празднования Александра Константинопольского, основателя и первого игумна обители акимитов, почитаемого в лике преподобных.

Ранее Карлсон сообщил, что берет интервью у Путина потому, что американцы абсолютно не в курсе ситуации в РФ и на Украине.