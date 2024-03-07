Два БПЛА уничтожили над российским регионом Министерство безопасности: два БПЛА уничтожены над Тульской областью

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над территорией Тульской области, сообщила пресс-служба Министерства по безопасности региона. Там уточнили, что на место уже выехали экстренные службы.

В ночь с 6 на 7 марта дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб, — сказано в сообщении ведомства.

Утром 6 марта глава Воронежской области Александр Гусев заявил о сбитом дроне над регионом. Он отметил, что цель была уничтожена системами ПВО. По его словам, обошлось без разрушений и жертв. Информацию о сбитом беспилотнике в скором времени подтвердило Минобороны: устройство было нейтрализовано в районе 07:00 мск.

Ранее в Курской области была объявлена ракетная опасность. Губернатор Роман Старовойт рассказал о запуске системы оповещения населения и посоветовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто находился на улице, рекомендовал зайти в ближайшее здание или спуститься в подземные сооружения. Ракетная опасность грозила жителям глубокой ночью, через два часа ее отменили.

До этого мэр Дзержинска Нижегородской области Иван Носков известил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать промзону города. Все беспилотники противника были подавлены средствами РЭБ.