В Госдуме высмеяли новое «суицидальное» контрнаступление ВСУ Депутат Шеремет: новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможное новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет для них суицидальным, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, жизнь ничему не учит командование украинской армии.

Жаль, что жизнь ничему не учит украинских самодуров. Новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом, — иронично подчеркнул Шеремет.

В итоге, как считает депутат, военная операция закончится криками и воплями: «А нас за что?». Так политик прокомментировал новость о том, что ВСУ готовятся к контрударным действиям в 2024 году.

Ранее командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Павлюк сообщил о подготовке к контрнаступлению в этом году. По его словам, для этого планируется вывод частей, требующих доукомплектования и обновления. Командованию предстоит стабилизировать линию фронта и подготовить ударную группировку, констатировал военный.

За несколько дней до назначения на пост главнокомандующего ВСУ генерал Александр Сырский подчеркнул, что армия переходит к обороне вместо попыток провести наступление. Ситуацию на передовой он оценил как напряженную. Дальнейшие перспективы ВСУ будут напрямую зависеть от поддержки Запада, заметил главком.