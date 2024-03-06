Путин назвал военным преступлением удары Украины по жителям Белгорода

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Владимир Путин

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям Белгорода являются военным преступлением, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). Он заверил, что Москва не оставит в покое тех, кто это сделал.

Обстрел мирных объектов, удар системами залпового огня по площадям, по мирным гражданам — это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло, и мы не оставим в покое тех, кто это сделал, — подчеркнул глава государства.

Также Путин высказался о ситуации в Донбассе. По его словам, жители региона ждали, когда Россия поможет им. Москва не могла не помочь своим людям, проживающим недалеко от национальных границ, подчеркнул политик.

До этого глава государства сказал, что любая война или боевые действия являются трагедией. Российский лидер указал на большое количество горячих точек во всем мире. Сейчас надо определиться, как следует жить в таких условиях и на что рассчитывать, необходимо стремиться к лучшему будущему, в котором будет меньше конфликтов и больше сотрудничества, добавил глава государства. Он также призвал молодежь сохранять постоянные контакты с друзьями или знакомыми из зарубежных стран: это поможет создать базу для формирования «будущей созидательной совместной жизни».