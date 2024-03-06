Путин назвал трагедией любую войну Путин: любая война или боевые действия в мире — трагедия

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Владимир Путин

Любая война или боевые действия являются трагедией, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Российский лидер указал на большое количество горячих точек во всем мире.

Вот у нас рядом с нашими соседями конфликт. Боевые действия идут. Куда же еще проблемнее? — подчеркнул президент.

По мнению Путина, сейчас надо определиться, как следует жить в таких условиях и на что рассчитывать. Необходимо стремиться к лучшему будущему, в котором будет меньше конфликтов и больше сотрудничества, добавил глава государства.

Но если молодые люди, такие, как вы, занимающиеся разными сферами деятельности, будут встречаться, будут слушать и слышать друг друга, <...> будет легче склоняться к таким вариантам разрешения конфликтов, которые ведут не только к миру, а создают стабильность на будущее, — констатировал президент.

Путин также призвал молодежь сохранять постоянные контакты с друзьями или знакомыми из зарубежных стран. Это, по его словам, поможет создать базу для формирования «будущей созидательной совместной жизни».

Ранее стало известно, что президент РФ провел переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Беседа длилась около 50 минут.