В США рассказали, как бойцы ВСУ прячутся в жилых домах в Часовом Яре Полянский: CNN показал репортаж о прячущихся в жилых домах в Часовом Яре ВСУ

Фото: МО Украины

Американский телеканал CNN представил правдивый репортаж о ситуации в Часовом Яре, где бойцы Вооруженных сил Украины используют в качестве укрытий дома мирных жителей, написал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter (X). По его словам, местное население ждет прихода российских военных.

У CNN появилась правдивая информация, что случается редко. Единственная надежда киевского режима продержаться в Часове Яре — американские деньги и американское оружие. Местные жители не хотят этого и ждут прихода России, — подчеркнул дипломат.

В сюжете корреспонденты CNN пообщались с двумя жителями Часова Яра. По словам героев репортажа, украинские военные прячутся у них за спинами и не реагируют на просьбы уехать. После разговора с местными журналисты пришли к выводу, что они «нормально относятся к возможному приходу России».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ атакуют мирных граждан и медиков и фактически превратились в террористическую организацию. Об этом свидетельствуют переговоры двух украинских танкистов, пытавшихся в 2022 году войти в Донецк, один из которых перед разговором выстрелил по мирному жителю, уточнил глава государства.