«Они все террористы»: Путин о стрельбе военнослужащих ВСУ по мирным жителям Путин рассказал о стрельбе военнослужащих ВСУ по мирным жителям и медперсоналу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют мирных граждан и медиков и фактически превратились в террористическую организацию, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, об этом свидетельствуют переговоры двух украинских танкистов, пытавшихся в 2022 году войти в Донецк, один из которых перед разговором выстрелил по мирному жителю.

Второй его спрашивает: «Зачем ты это сделал?» Просто вышел человек в спортивном костюме из дома, у него в доме семья, и слышно — дети там бегают. Ответ: «Да они здесь все террористы». Просто так! Взял и застрелил. То, что называется ВСУ, — это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию — стреляют по машинам скорой помощи, — возмутился Путин.

Ранее российский суд приговорил к пожизненному лишению свободы солдата украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Рената Алиева за убийства мирных жителей в Мариуполе, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Украинский военный был признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийствах двух и более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти.