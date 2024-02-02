Боец «Азова» получил срок за убийства мирных жителей в Мариуполе СКР: боец «Азова» Алиев получил пожизненный срок за убийства мариупольцев

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Ренат Алиев

Российский суд приговорил к пожизненному лишению свободы солдата украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Рената Алиева за убийства мирных жителей в Мариуполе, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Украинский военный был признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийствах двух и более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, — говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, преступления были совершены в марте 2022 года. Алиев виновен в гибели пяти мирных жителей Мариуполя. Одного человека он застрелил сам из автомата, еще четверых убили по приказу Алиева его подчиненный Олег Лукьяненко и сослуживцы Руслан Колодяжный и Анатолий Стронько.

В ведомстве отметили, что, несмотря на собранные следствием доказательства, Алиев свою вину не признал и отрицал причастность к убийствам. В СКР добавили, что Лукьяненко ранее также был осужден пожизненно, а Колодяжный и Стронько были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы 27-летнего морского пехотинца ВСУ Ивана Тарана за расстрел семи мирных жителей Мариуполя. Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.