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Представители России будут настаивать на переносе начала работы первого комитета Генассамблеи ООН до момента получения членами делегации РФ виз Соединённых Штатов. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Москвы при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, со стороны американцев не наблюдается позитивных жестов, передаёт « Интерфакс ».

В этой связи мы будем продолжать настаивать на том, чтобы первый комитет не начинал свою работу до тех пор, пока мы не увидим со стороны американцев реальные шаги по изменению этой ситуации, — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что въездные документы не получили семь человек.

Кроме того, РФ будет просить комитет о приложении усилий по изменению ситуации при помощи его авторитета.

Есть поддержка среди членов комитета, есть группа единомышленников, — добавил он, отметив, что также существует общее понимание необходимости найти метод решения сложившейся обстановки.

Ранее десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. В Госдепе отказались комментировать такое решение. Тем временем глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы российским дипломатам. Политик не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз», писал News.ru.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты, намеревавшиеся принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс», опять не получили визы США.

Она отметила, что проблемы с получением виз для сотрудников МИД РФ стали регулярными.