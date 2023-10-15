В сектор Газа вернули воду: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа. Он подчеркнул, что эта проблема была ключевой в рамках дискуссий последних нескольких дней.

Главные новости о том, что произошло в зоне палестино-израильского конфликта в ночь на 15 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Официальный представитель армии обороны страны Израиля Авихай Эдри сообщил об открытии гуманитарного коридора в секторе Газа с 10:00 до 13:00 мск. По его словам, маршрут с севера на юг Газы не будет обстреливаться, что позволит провести эвакуацию населения.

Израиль обстреливает Ливан, «Хезболла» отвечает

Утром 15 октября ЦАХАЛ обстреляла территорию Ливана в ответ на удар по израильскому населенному пункту Штула. Позднее армия обороны Израиля объявила о закрытии участка в четыре километра от границы с Ливаном. Пресс-служба ведомства призвала израильтян не посещать эту территорию.

Пресс-служба армии обороны Израиля также сообщила, что военные зафиксировали пуск девяти ракет с территории Ливана, системы ПВО перехватили пять из них. Ответным огнем истребители ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

В Сети распространились кадры с флагом «Хезболлы» над военной базой ЦАХАЛ в Раабе. Командование израильской армии опровергло данные о захвате этого объекта ливанской группировкой. База расположена на границе с Ливаном, где в последнее время наблюдается рост напряженности.

Вечером 15 октября пресс-служба «Хезболлы» сообщила о подрыве двух танков и бронетранспортера Армии обороны Израиля на границе с Ливаном. Члены группировки заявили, что в результате нападения несколько человек погибли, также есть раненые. По их словам, атака была совершена в ответ на удары ЦАХАЛ по городам Альма-эш-Шааб и Шебаа, в результате которых погибли журналисты и мирные жители.

Иран пригрозил Израилю вмешательством в конфликт

Накануне портал Axios сообщил со ссылкой на два дипломатических источника, что Иран пригрозил Израилю вмешательством в конфликт в случае проведения ЦАХАЛ наземной операции в секторе Газа. Предупреждение было передано через спецкоординатора ООН, который встретился с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Постпредство Ирана при ООН обвинило Израиль в военных преступлениях и предупредило о возможных последствиях. Постпред Израиля в свою очередь разорвал связи с координатором всемирной организации из-за контактов с Ираном.

При этом Салливан заявил, что не исключает вмешательства Ирана в палестино-израильский конфликт. По его мнению, это угроза была и остается реальной.

Фото: Sayed Hassan/dpa/Global Look Press Грузовики с гуманитарной помощью из Египта

Он подчеркнул, что США обеспокоены из-за действий «Хезболлы», подконтрольной Ирану. По словам Салливана, этим объясняется переброска авианосной группы в Средиземное море. Чиновник подчеркнул, что своими действиями США стремятся «направить ясный сигнал с целью сдерживания, чтобы ясно дать понять, что в войне не должно быть эскалации».

В ФРГ растут риски нападений на евреев

Тем временем глава ведомства по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер заявил, что в Германии растут риски массовых нападений на израильские организации на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, некоторые палестинцы открыто призывают к повторению «Хрустальной ночи» — серии скоординированных атак на евреев, организованных в нацистской Германии.

Он добавил, что антиеврейские лозунги становятся все более популярными в Германии, а сторонники Палестины призывают к открытому насилию против евреев, их заведений и синагог во всем мире.

При этом некоторые жители Берлина еврейского происхождения сообщили, что на их домах стали рисовать звезду Давида. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Полиция усилила меры безопасности около объектов еврейской общины в городе.

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