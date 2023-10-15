В Судане убили восемь наемников с Украины: за что, при чем тут Израиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между украинскими наемниками и военнослужащими ВС Судана произошла перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме. Почему это произошло и что бойцы с Украины делают в Африке?

Что известно о перестрелке

По сведениям немецкого портала Al-Mashhad Al-Yemeni, в бою были убиты восемь украинцев и 10 суданцев.

«Вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими Вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа», — уточняется в сообщении.

По информации суданского портала Soukukkaz, поддержка украинцами действий Израиля спровоцировала некоторые подразделения Вооруженных сил Судана, в результате спор перерос в прямое вооруженное столкновение.

Как отмечает Al-Mashhad Al-Yemeni, данный инцидент подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в городе Омдурман (Республика Судан).

Что известно об украинских наемниках в Африке

В августе военно-дипломатический источник заявил ТАСС, что служба внешней разведки Великобритании MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из 100 украинских наемников. По его словам, группа была сформирована для противодействия развитию сотрудничества африканских стран и РФ.

Задачей украинского подразделения должно стать проведение диверсий на объектах инфраструктуры в государствах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, которые ориентированы на взаимодействие с Россией.

Отправка членов диверсионно-карательного подразделения была спланирована зафрахтованным гражданским морским судном из украинского порта Измаил в город Омдурман (Республика Судан) в течение второй половины августа.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на Украину

Член Совета Федерации Алексей Пушков недавно заявил, что приоритетность Украины для Запада снизится после атаки Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на Израиль. Он уверен, что Вашингтон начнет работать на два фронта, чтобы справиться с бременем «глобального лидерства».

«Теперь США будут работать на два фронта — украинский и израильский. Иначе все убедятся, что они не выносят бремени „глобального лидерства“, и его наиболее фанатичным адептам в Вашингтоне придется сделать себе „харакири“», — высказался Пушков.

По его мнению, как бы Вашингтон ни пытался действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины для западной политики снизится. Неизбежность этих событий Пушков объяснил тем, что «Ближний Восток загорелся не на шутку».

Отправят ли США войска в сектор Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут отправлять военный контингент на Ближний Восток для участия в конфликте Израиля и Палестины, но войска могут направить в сектор Газа для освобождения американцев. По его словам, Вашингтон «ежечасно» решает вопрос возращения своих граждан домой.

«Для президента это наивысший приоритет, для него нет ничего важнее, нежели вопрос о возвращении американских граждан и их безопасность. Я не стану исключать никаких вариантов действий, когда речь идет о вызволении наших сограждан. Мы работаем над этим ежечасно», — сообщил Кирби.

Он добавил, что сейчас Вашингтон пытается установить число граждан США, ставших заложниками.

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