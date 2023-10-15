Появились кадры нападения ХАМАС на кибуц Суфа Zvezdanews опубликовал видео атаки ХАМАС на кибуц Суфа в Израиле

Фото: Wissam Nassar/Xinhua/Global Look Press

Видео нападения бойцов палестинского движения ХАМАС на израильский кибуц Суфа появилось в Сети, сообщает Telegram-канал Zvezdanews. Коммуна расположена к юго-востоку от сектора Газа. На записи можно увидеть, как вооруженные палестинцы преодолевают заграждения на мотоциклах.

Судя по записи, бойцы ХАМАС не встретили сопротивления непосредственно на границе. Они беспрепятственно перебрались через забор с колючей проволокой, однако позднее палестинцы все же ввязались в бой. На одном из видео показана перестрелка у населенного пункта. Там один из бойцов применяет гранатомет.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о расширении операции в секторе Газа, включив в нее наземные маневры. В командовании подчеркнули, что мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва на текущий момент завершены. Это позволило руководству ЦАХАЛ приступить к реализации широкого спектра планов по наступлению с воздуха, моря и земли.

На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что движение ХАМАС будет полностью уничтожено. Заявление прозвучало на первом заседании чрезвычайного кабмина, в состав которого вошли пять новых министров.