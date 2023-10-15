США могут отправить военных в сектор Газа Кирби: США могут отправить военных в сектор Газа для спасения американцев

Фото: US Army/via Globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки не будут отправлять военный контингент на Ближний Восток для участия в конфликте Израиля и Палестины, однако солдаты могут быть задействованы в секторе Газа для освобождения американцев, заявил в эфире Fox News координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон ежечасно решает вопросы, связанные с возращением граждан США на родину.

Для президента это наивысший приоритет, для него нет ничего важнее, нежели вопрос о возвращении американских граждан и их безопасность... Я не стану исключать никаких вариантов действий, когда речь идет о вызволении наших сограждан. Мы работаем над этим ежечасно, — подчеркнул Кирби.

Он добавил, что сейчас Вашингтон пытается установить число граждан США, оказавшихся в заложниках у бойцов палестинского движения ХАМАС. Также власти Соединенных Штатов Америки выясняют точное местоположение американцев, удерживаемых палестинцами.

Накануне власти Египта не стали пропускать граждан США, которые застряли в секторе Газа, через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Американцы несколько часов провели в ожидании перед КПП, но их так и не выпустили.

AFP сообщило, что США провели переговоры с Израилем и Египтом относительно эвакуации американцев. По итогам беседы была достигнута договоренность, что американцев вывезут через «Рафах» в течение пяти часов.