Египет отказался выпускать американцев из сектора Газа Cairo 24: Египет отказался выводить граждан США через КПП на границе с Газой

Фото: IMAGO/Ahmed Tawfeq apaimages/Global Look Press

Переход «Рафах» между сектором Газа и Египтом

Власти Египта не стали пропускать американцев, которые застряли в секторе Газа, через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщает Cairo 24. По данным издания, иностранные граждане несколько часов провели в ожидании перед КПП, но их так и не выпустили.

Египетские власти отказались разрешить иностранным гражданам, проживающим в Газе, проходить через наземный контрольно-пропускной пункт «Рафах», — пишет издание.

Источники в Египте рассказали Cairo 24, что власти страны решили не использовать данный пограничный переход исключительно для иностранцев, желающих покинуть Газу. При этом в агентстве AFP утверждали, что США провели переговоры с Израилем и Египтом относительно эвакуации американцев. По итогам беседы, как сообщали журналисты, была достигнута договоренность, что граждан США будут вывозить через «Рафах» в течение пяти часов.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также заявляла, что Москва прорабатывает возможности эвакуации россиян и граждан государств СНГ из зоны палестино-израильского конфликта. По данным посольства РФ в Израиле, в результате боевых действий без вести пропали восемь граждан России, еще один может находиться в заложниках у ХАМАС.