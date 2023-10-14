Израиль и Египет откроют коридор для эвакуации граждан США из сектора Газа AFP: граждан США эвакуируют из сектора Газа через КПП «Рафах»

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

США провели переговоры с Израилем и Египтом относительно эвакуации американцев, застрявших в секторе Газа, пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на американского чиновника высокого ранга, сопровождающего госсекретаря страны Энтони Блинкена во время поездки по Ближнему Востоку. Граждан вывезут через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» с 12:00 по 17:00.

Два партнера США согласились держать единственный переход из Газы в Египет открытым с 12:00 до 17:00, — пишет издание.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее заявил, что Каир готов приложить максимальные усилия для посредничества между палестинской и израильской сторонами. По словам главы государства, его страна хочет добиться прекращения огня и облегчения страданий палестинцев в секторе Газа. Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что Израилю и Палестине необходимо обеспечить в первую очередь защиту гражданского населения, в противном случае мир в регионе не будет достигнут.

Вместе с тем Росавиация сообщила, что открыла горячую линию для россиян, которые хотят покинуть Израиль. Граждане РФ могут позвонить по указанному номеру и получить всю необходимую информацию для составления маршрута вылета.