Киев предупредили об изменившемся курсе Запада после атаки ХАМАС на Израиль Пушков: приоритетность Украины для Запада снизится после атаки ХАМАС на Израиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Приоритетность Украины для Запада снизится после атаки Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на Израиль, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он написал, что Вашингтон начнет работать на два фронта, чтобы справиться с бременем «глобального лидерства».

Теперь США будут работать на два фронта — украинский и израильский. Иначе все убедятся, что они не выносят бремени «глобального лидерства», и его наиболее фанатичным адептам в Вашингтоне придется сделать себе «харакири», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что как бы Вашингтон ни пытался действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины для западной политики снизится. Неизбежность этих событий Пушков объяснил тем, что «Ближний Восток загорелся не на шутку».

По словам политика, США должны благодарить Бога или лидера КНР Си Цзиньпина, что в этих условиях на них не «свалился» и кризис вокруг Тайваня.

Накануне администрация Соединенных Штатов передала первую партию военной помощи Армии обороны Израиля. Также президент США Джо Байден пообещал в ближайшие дни направить еще один пакет поддержки. В заявлении Белого дома говорится, что Вашингтон не оставит Тель-Авив «перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС».

В Пентагоне тоже собираются помочь Израилю. По словам представителей ведомства, Тель-Авив получит дополнительное военное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы различного типа.