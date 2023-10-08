Байден сообщил об отправке армии Израиля первой партии военной помощи

Фото: Zhang Tianlang/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Администрация Соединенных Штатов отправила первую партию военной помощи Армии обороны Израиля, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС. Также американский лидер пообещал в ближайшие дни направить дополнительную партию поддержки.

Президент Байден проинформировал премьер-министра об интенсивной дипломатической работе, проведенной Соединенными Штатами за последние 24 часа в поддержку Израиля. Президент также сообщил, что в настоящее время в Израиль направляется дополнительная помощь для Армии обороны Израиля и в ближайшие дни будет оказана еще большая помощь, — говорится в сообщении.

Кроме того, Байден и Нетаньяху обсудили усилия, направленные на то, чтобы ни один из противников Израиля не смог извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Лидеры двух стран обязались поддерживать регулярные контакты в течение ближайших дней.

В Пентагоне также объявили о намерении помочь Израилю. В ведомстве уточнили, что Тель-Авив получит дополнительное военное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы различного типа.

Ранее американский президент распорядился оказать Израилю дополнительную помощь. В заявлении Белого дома говорится, что Вашингтон поддержит Тель-Авив «перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС».