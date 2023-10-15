В США не исключили возможности расширения войны Израиля и ХАМАС Салливан: США не исключают вмешательства Ирана в палестино-израильский конфликт

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Вашингтон не исключает вмешательства Ирана в палестино-израильский конфликт, заявил в эфире телеканала CBS советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, это угроза была и остается реальной.

Вчера угроза была реальной. Сегодня угроза реальна. Есть риск эскалации данного конфликта, открытия второго фронта на севере и, конечно, вмешательства Ирана. Это риск, — сказал Салливан.

Он подчеркнул, что США обеспокоены по поводу ливанской организации «Хезболлах», которая подконтрольна Ирану. По словам Салливана, именно этими факторами объясняется переброска авианосных групп в Средиземное море. Чиновник подчеркнул, что своими действиями США стремятся «дать ясный сигнал с целью сдерживания, чтобы ясно дать понять, что в войне не должно быть эскалации».

При этом ранее глава МИД Ирана Хосейн заявил, что власти страны намекают на расширение войны, если нападения на жителей в секторе Газа продолжатся. Он также сказал, что, если ЦАХАЛ продолжит наносить удары по территории региона, «завтра может быть поздно».

Постпредство Ирана при ООН публично обвинило Израиль в военных преступлениях и предупредило о возможных последствиях. Постпред Израиля в свою очередь разорвал связи с координатором ООН за контакты с Ираном.

Ранее израильские военные пресекли попытку проникновения в страну «террористической ячейки» из Ливана. Для предотвращения действий по нарушению границы был задействован беспилотник. Как утверждается, дрон уничтожил несколько «террористов».