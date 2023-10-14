Израиль сообщил о попытке проникновения в страну «террористов» из Ливана ЦАХАЛ пресекла попытку проникновения в Израиль «террористической ячейки» из Ливана

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Армия обороны Израиля пресекла попытку проникновения в страну «террористической ячейки» из Ливана, сообщается в Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ. Для предотвращения действий по нарушению границы был задействован беспилотный летательный аппарат. Он уничтожил несколько «террористов».

Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть из Ливана на израильскую территорию. Беспилотник ЦАХАЛ нацелился на террористическую ячейку и уничтожил несколько террористов, — сообщила пресс-служба.

Ранее армия обороны Израиля нанесла удары по позициям шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Это произошло после вторжения на израильскую территорию неопознанных объектов и обстрела беспилотника ЦАХАЛ со стороны бойцов группировки.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Ливана Шауки Бу Нассар в ходе встречи назвали недопустимым распространение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной на другие государства Ближнего Востока. Происходящее влечет за собой опасность нарастания гуманитарного кризиса и нового массового наплыва палестинских беженцев, отметили дипломаты.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы выступить в качестве посредника в палестино-израильском урегулировании. Он также подчеркнул необходимость создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.