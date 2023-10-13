Россия и Ливан назвали недопустимым расширение конфликта на Ближнем Востоке МИД России и Ливана назвали недопустимым расширение конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Ливана Шауки Бу Нассар назвали недопустимым распространение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной на другие государства региона, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. В ходе встречи дипломаты обсудили влияние происходящего на ситуацию в Ливане и на всем Ближнем Востоке.

В этом контексте была подчеркнута недопустимость распространения вооруженной конфронтации на Ливан и другие государства региона, опасность нарастания гуманитарного кризиса и нового массового наплыва палестинских беженцев, — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин заявил о готовности России выступить в качестве посредника в палестино-израильском урегулировании. Он также подчеркнул необходимость создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что вместе с коллегами из стран СНГ выступает за немедленное прекращение огня между Израилем и Газой, а также за скорейшие переговоры. Министр подчеркнул, что в результате вооруженного противостояния страдает гражданское население с обеих сторон. По его мнению, вместо обстрелов необходимо сконцентрироваться на «существе проблемы» конфликта Израиля и Палестины.