Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае осуществления Иерусалимом наземной операции в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на два дипломатических источника. Предупреждение было передано через спецкоординатора ООН, который встретился с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Абдоллахиан подчеркнул, что у Ирана есть свои красные линии. Он сказал, что, если израильская военная операция продолжится — и особенно если Израиль выполнит свое обещание провести наземное наступление в секторе Газа, — Иран даст ответ, — говорится в сообщении.

Постпредство Ирана при ООН публично обвинило Израиль в военных преступлениях и предупредило о возможных последствиях. Постпред Израиля в свою очередь разорвал связи с координатором ООН за контакты с Ираном.

14 октября в Армии обороны Израиля заявили о расширении операции в секторе Газа, включив в нее наземные маневры. Там подчеркивают, что мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва на текущий момент завершены, из-за чего руководство страны приступает к реализации широкого спектра планов по наступлению. Они включают комплексное наступление с воздуха, моря и земли.

Ранее израильские военные пресекли попытку проникновения в страну «террористической ячейки» из Ливана. Для предотвращения действий по нарушению границы был задействован беспилотник. Как утверждается, дрон уничтожил несколько «террористов».