Израиль закрыл территорию в 4 км от границы с Ливаном из-за обстрелов

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о закрытии участка в четыре километра от границы с Ливаном из-за обстрелов. Пресс-служба ведомства призвала израильтян не посещать эту территорию.

После оценки ситуации и инцидента со стрельбой на севере было принято решение изолировать территорию до четырех километров от северной границы с Ливаном. Вход на территорию строго запрещен, и мы просим людей быть бдительными и не заходить на территорию, — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее в ведомстве сообщили, что Ливан наносит удары по населенному пункту Штула на севере Израиля противотанковыми ракетами. В ЦАХАЛ подчеркнули, что после обстрелов израильская армия нанесла ответный удар по Ливану и уничтожила «очаг огня».

До этого Армия обороны Израиля пресекла попытку проникновения в страну «террористической ячейки» из Ливана. Для предотвращения действий по нарушению границы был задействован беспилотный летательный аппарат. Как утверждается, дрон уничтожил несколько «террористов».

Ранее бойцы ЦАХАЛ нанесли удары по расположениям шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Это произошло после вторжения на израильскую территорию неопознанных объектов и обстрела беспилотника ЦАХАЛ со стороны бойцов формирования.