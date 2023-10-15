В ЦАХАЛ заявили об обстреле Ливана в ответ на удар по северу Израиля

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет обстрел территории Ливана, заявила пресс-служба вооруженных сил страны в Telegram. В сообщении уточняется, что атака стала ответом на удар по израильскому населенному пункту Штула.

После первых сообщений о стрельбе в направлении населенного пункта Штула ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по источнику обстрела в Ливане, — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля пресекла попытку проникновения в страну «террористической ячейки» из Ливана. Для предотвращения действий по нарушению границы был задействован беспилотный летательный аппарат. Как утверждается, дрон уничтожил несколько «террористов».

До этого подразделения ЦАХАЛ нанесли удары по расположениям шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Это произошло после вторжения на израильскую территорию неопознанных объектов и обстрела беспилотника ЦАХАЛ со стороны бойцов формирования.

Кроме того, Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо. Сирийские средства ПВО смогли отразить атаку, но взлетные полосы все равно пострадали. Воздушные гавани приостанавливали работу на несколько дней. Позднее обстрел аэропорта Алеппо повторился.