Израиль на несколько часов откроет гуманитарный коридор в секторе Газа ЦАХАЛ: армия Израиля не будет обстреливать сектор Газа с 10:00 до 13:00

Фото: ВС РФ/Global Look Press

Израиль откроет гуманитарный коридор в секторе Газа с 10:00 до 13:00 по московскому времени, сообщил официальный представитель армии обороны страны (ЦАХАЛ) Авихай Эдри в Twitter (X). По его словам, маршрут с севера на юг Газы не будет обстреливаться, что позволит провести эвакуацию населения.

Жители города Газы и северной части сектора Газа, в последние дни мы настоятельно призывали вас переехать на юг в целях вашей безопасности. Хотим сообщить вам, что ЦАХАЛ не будет проводить никаких операций по этому маршруту с 10:00 до 13:00, — написал Эдри.

По данным издания The Jerusalem Post, коридор будет проходить по главной магистрали сектора Газа Салах-эд-Дин.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что ХАМАС препятствуют эвакуации мирных жителей сектора Газа на юг анклава. Там отметили, что бойцы исламского движения также не позволяют гражданским перемещаться по центральным дорогам Газы.

До этого в ЦАХАЛ заявили о расширении операции в секторе Газа, включив в нее наземные маневры. Там подчеркивают, что мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва на текущий момент завершены, из-за чего руководство страны приступает к реализации широкого спектра планов по наступлению. Они включают комплексное наступление с воздуха, моря и земли.