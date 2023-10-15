В «Хезболле» заявили о подрыве двух израильских танков на границе с Ливаном

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Ливанское движение «Хезболла» заявило в Telegram-канале о подрыве двух танков и бронетранспортера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с Ливаном. Члены группировки утверждают, что в результате нападения несколько человек погибли, также есть раненые. По их словам, атака была совершена в ответ на удары со стороны Израиля по городам Альма-эш-Шааб и Шебаа, в результате которых погибли журналисты и мирные жители.

В ответ на убийство и ранение журналистов в городе Альма-эш-Шааб и мирных жителей в городе Шебаа бойцы Исламского сопротивления днем в воскресенье, 15 октября, атаковали сионистские казармы в Ханита с применением управляемых ракет, что привело к повреждению двух танков «Меркава» и гусеничного бронетранспортера. В рядах армии противника имеются несколько погибших и раненых, — говорится в сообщении ливанского движения.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ объявила о закрытии участка в четыре километра от границы с Ливаном из-за обстрелов. В ведомстве призвали израильтян не посещать эту территорию.

До этого в ЦАХАЛ сообщили, что Ливан наносит удары по населенному пункту Штула на севере Израиля противотанковыми ракетами. В ЦАХАЛ подчеркнули, что после обстрелов израильская армия нанесла ответный удар по Ливану и уничтожила «очаг огня».