Что сейчас происходит в Израиле и Египте, когда будет штурм сектора Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильская армия планировала начать наземную операцию в секторе Газа сегодня или вчера, но отказалась от этого из-за погодных условий, пишет The New York Times. Какие последние новости из Израиля, Палестины и Египта?

По информации NYT, в наземной операции будут участвовать десятки тысяч солдат сухопутных войск, а также танки, саперы и спецназ под прикрытием авиации и артиллерии. Источники сообщили, что облачная погода может помешать израильским пилотам и операторам беспилотников.

«Израильские военные готовятся к скорому вторжению в сектор Газа, десяткам тысяч солдат приказано захватить город Газа и уничтожить нынешнее руководство анклава, сообщили три высокопоставленных офицера израильских вооруженных сил», — написали журналисты.

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«Оперативная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта по-прежнему остается крайне напряженной. Стороны обмениваются ракетными и артиллерийскими ударами. Израиль продолжает действовать вне пределов самообороны в секторе Газа. Помимо ударов по кварталам анклава, армия Израиля бьет по позициям „Хезболлы“ на юге Ливана и по территории Сирии. Обстрел сирийского аэропорта в Алеппо израильтяне объясняют недопущением переброски вооружения со стороны Ирана. Кроме этого, приграничные с Ливаном районы Израиля официальный Тель-Авив объявил закрытой военной зоной. Речь о территории на расстоянии 4 км от границы», — рассказал военкор Евгений Поддубный.

Jerusalem Post пишет, что Израиль открыл гуманитарный коридор в секторе Газа. C 10:00 до 13:00 часов по московскому времени мирные жители имели возможность переместиться на юг палестинского анклава. В обозначенное время ЦАХАЛ пообещал не обстреливать маршруты эвакуации, в том числе главную магистраль сектора Газа Салах-эд-Дин.

Телеканал Al Hadath сообщил, что не менее 55 палестинцев погибли при утренних ударах ВВС Израиля. Большинство атак пришлось на кварталы Шейх-Радван, Эль-Карама и Халаф-Бараке в Газе. За сутки погибли свыше 300 человек, среди них женщины и дети, говорится в материале. Ранее стало известно об ударах по дому в лагере беженцев Хан-Юнис, где погибли 15 человек, включая детей. Во всех больницах сектора Газа осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов, заявили в ООН.

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СМИ пишут, что на КПП «Рафах» со стороны Египта собралась огромная колонна машин с гуманитарной помощью для палестинцев. Они ждут разрешения проехать.

Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль пытается убедить Катар присоединиться к Египту для финансирования лагеря на миллион или более беженцев из Газы.

Вчера египетские власти приняли решение закрыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» бетонными блоками, чтобы предотвратить волну жителей из сектора Газа. Также они отказали в проходе гражданам США.

Фото: IMAGO/Ahmed Tawfeq apaimages/Global Look Press Палестинцы на пограничном пункте «Рафах» между сектором Газа и Египтом

«Египет — пока единственное место, куда могут бежать мирные жители Газы. Однако Каир настаивает на сохранении жесткой квоты на въезд из Газы через КПП „Рафах“. В понедельник 800 человек смогли выехать, а в последние дни КПП был закрыт. Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси не испытывает теплых чувств к ХАМАС. Он опасается, что силы ХАМАС могут перебраться через границу в Египет вместе с потоком мирных жителей. Одним из способов снизить вероятность этого является размещение беженцев в лагерях на время проверки их связей с ХАМАС. Остальной мир должен поддержать усилия ООН по оказанию помощи. Но брать на себя это практическое и финансовое бремя — риск, на который Сиси, возможно, не захочет идти за два месяца до выборов», — написали журналисты The Wall Street Journal.

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