Стало известно, при каком условии ХАМАС может освободить пленных FT: ХАМАС освободит пленных при прекращении ударов Израиля по Газе

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС может освободить взятых в заложники мирных жителей при условии, что Израиль прекратит бомбардировку Газы, сообщает Financial Times со ссылкой на источник. По данным издания, США и Катар стремятся завершить подготовку соглашения по освобождению пленных.

Похоже, ХАМАС готово освободить мирных пленных, однако заявляет, что не может это сделать, пока продолжаются бомбардировки, — сказал источник.

Ранее официальный представитель армии обороны страны (ЦАХАЛ) Авихай Эдри заявил, что Израиль откроет гуманитарный коридор в секторе Газа с 10:00 до 13:00 по московскому времени. По его словам, маршрут с севера на юг Газы не будет обстреливаться, что позволит провести эвакуацию населения.

До этого пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что ХАМАС препятствует эвакуации мирных жителей сектора Газа на юг анклава. Там отметили, что бойцы исламского движения также не позволяют гражданским перемещаться по центральным дорогам Газы.

Накануне в Армии обороны Израиля заявили о расширении операции в секторе Газа, включив в нее наземные маневры. Там подчеркнули, что мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва на текущий момент завершены, из-за чего руководство страны приступает к реализации широкого спектра планов по наступлению. Они включают комплексное наступление с воздуха, моря и земли.