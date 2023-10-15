Момент удара Израиля по международному аэропорту в Сирии попал на видео

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль нанес удар по международному аэропорту Алеппо на севере Сирии, в Сети распространились кадры атаки. На видео слышны взрывы, сопровождающиеся яркими вспышками света, искрами и столбами дыма. По данным ЦАХАЛ, там находился один из источников агрессии.

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что повреждения получила взлетно-посадочная полоса. Позднее очевидцы сделали фото огромных воронок, появившихся в земле после обстрела. Атака привела к материальным потерям и выводу воздушной гавани из строя.

Израильская сторона нанесла удар после того, как из Сирии были выпущены две ракеты. Ответная атака последовала спустя несколько часов. Информацию об ударе по аэропорту подтвердило Минобороны Сирии. О пострадавших не сообщалось.

Ранее Сирия поддержала требования Рамаллы по созданию собственного государства. Президент страны Башар Асад заявил, что Израиль пора привлечь к ответственности за несколько десятилетий угнетения палестинцев. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян поддержал эту точку зрения и сообщил, что Тель-Авив и «его спонсоры» ответят за результаты агрессии в отношении палестинцев.

До этого боевое крыло ХАМАС, известное как «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», провело новую ракетную атаку по Тель-Авиву. Представители движения назвали атаку ответом на действия израильской армии.