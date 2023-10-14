Асад захотел привлечь Израиль к ответу «за 70-летнее угнетение палестинцев» Сирия поддержала требования палестинцев по созданию собственного государства

Фото: Wang Haizhou/XinHua/Global Look Press

Сирия поддерживает требования палестинцев по созданию собственного государства, заявил президент страны Башар Асад на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. По словам сирийского руководителя, которые приводит его канцелярия, Израиль следует «привлечь к ответственности» за угнетение палестинцев, продолжавшееся более 70 лет. Встреча прошла в Дамаске, стороны обсудили события в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев против израильской оккупации за создание независимого государства. <...> Настало время положить конец преступлениям Израиля и привлечь его к ответственности за угнетение палестинцев, которое продолжается более 70 лет, — сказал Асад.

Дамаск стал третьей точкой в региональной поездке главы иранского МИД, ранее он посетил Багдад и Бейрут. В ходе поездки дипломат призвал исламские государства провести экстренное совещание по положению в секторе Газа. Таким образом Абдоллахиян рассчитывает добиться прекращения военной эскалации и подтвердить поддержку палестинцев.

Ранее он заявил, что открытие новых фронтов остается возможным из-за действий Израиля. По его словам, иранская сторона продолжает поддерживать «силы сопротивления» политически и с помощью СМИ. Иранский министр назвал военным преступлением прекращение подачи в сектор Газа электричества и воды. Он подчеркнул, что Израиль и «его спонсоры» ответят за результаты агрессии в отношении палестинцев.