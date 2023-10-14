Тель-Авив подвергся ракетному удару со стороны ХАМАС

Фото: Ben Smegelsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боевое крыло ХАМАС, известное как «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», провело новую ракетную атаку по Тель-Авиву, сообщили в Telegram-канале группировки. Отмечается, что атака стала ответом на действия израильской армии.

Сторонники «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» обстреляли ракетами Тель-Авив. Атака стала ответом на преступления, совершаемые оккупационными израильскими силами в отношении гражданского населения Газы, — говорится в заявлении группировки.

В центральной части Израиля и в Тель-Авиве вечером в субботу в третий раз за сутки звучали сирены воздушной тревоги, предупреждая население о возможной ракетной атаке, сообщили в пресс-службе израильской армии. Сигналы тревоги также продолжают подаваться в южных населенных пунктах страны, находящихся близко к сектору Газа. Кроме того, военные также доложили о звучащей в настоящее время тревоге в городе Ашкелон — одном из крупнейших городов Израиля.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что танковые подразделения Армии обороны Израиля подвергают свою бронетехнику необоснованному риску. По его словам, машины стоят слишком тесно на северной границе Газы, находясь при этом в зоне поражения реактивных систем залпового огня.