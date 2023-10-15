Стало известно, на сколько хватит топлива для работы больниц в секторе Газа ООН сообщила, что топлива для работы больниц в секторе Газа хватит на 48 часов

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Топлива для обеспечения работы больниц в секторе Газа хватит на 48 часов, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). На территории региона наблюдается отключение электроэнергии. Как следствие, местные больницы вынуждены нормировать расход топлива, запуская генераторы на несколько часов в день.

В больницах сектора Газа осталось топлива на несколько часов электричества в день, поскольку они вынуждены нормировать истощающиеся запасы, — сообщили в ООН.

Ранее Министерство энергетики Израиля издало указ о прекращении поставок электричества в сектор Газа. Такое решение было принято вскоре после атаки бойцов ХАМАС на граничащие с анклавом израильские населенные пункты. Позднее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.

В ООН уже сообщали, что жители Газы вынуждены брать для питья неопресненную воду из сельскохозяйственных скважин. Специалисты полагают, что это может привести к распространению опасных заболеваний. По данным организации, решение Израиля о водной блокаде затронуло порядка 610 тысяч человек.