Израиль прекратил поставлять электричество в сектор Газа

Фото: Salam Yasser/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство энергетики Израиля издало указ о прекращении поставок электричества в сектор Газа, заявил в Twitter (X) глава ведомства Исраэль Кац. Соответствующее предписание было направлено компании-поставщику электроэнергии.

Я подписал приказ, предписывающий электрической компании [Израиля] прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Того, что было раньше, уже не будет, — сказал Кац.

Вечером 7 октября ХАМАС возобновил ракетный обстрел территории Израиля. Палестинцы из радикального движения опубликовали ролик, на котором видно, как десятки ракет летят в сторону Тель-Авива.

В ночь на 7 октября палестинские военные из ХАМАС обстреляли юг и центр Израиля ракетами. По последним данным, погибли 100 человек, пострадали еще более 900 жителей. Представители медицинской службы предполагают, что эти цифры будут увеличиваться.

Тем временем ряд крупных европейских авиакомпаний переносят или отменяют рейсы в Израиль. По информации агентства DPA, немецкая Lufthansa приняла решение сократить полеты после начала военной операции палестинского движения ХАМАС. Отменяют или переносят рейсы в Израиль Turkish Airlines, Wizz Air, Ryanair и EasyJet.