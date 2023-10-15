Опубликованы кадры с флагом «Хезболлы» над израильской базой в Раабе «РВ»: над базой ЦАХАЛ в Раабе подняли флаг «Хезболлы»

Фото: Brais G. Rouco/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кадры с флагом «Хезболлы» над военной базой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Раабе распространились в Сети, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Командование ЦАХАЛ опровергает данные о захвате этого объекта ливанской группировкой.

Как уточняет канал, база расположена на границе с Ливаном, где в последнее время наблюдается рост напряженности. Стороны регулярно обмениваются ударами с применением артиллерии и ракетного вооружения.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что Ливан наносит удары противотанковыми ракетами по населенному пункту Штула на севере Израиля. В ведомстве подчеркнули, что после обстрелов израильская армия нанесла ответный удар по Ливану и уничтожила «очаг огня».

До этого Армия обороны Израиля пресекла попытку проникновения в страну «террористической ячейки» из Ливана. Для предотвращения действий по нарушению границы был задействован беспилотный летательный аппарат. Как утверждается, дрон уничтожил несколько «террористов».

Кроме того, бойцы ЦАХАЛ нанесли удары по расположениям движения «Хезболла» на юге Ливана. Это произошло после вторжения на израильскую территорию неопознанных объектов и обстрела беспилотника ЦАХАЛ со стороны бойцов формирования.