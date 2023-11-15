ЦАХАЛ атакует «Аш-Шифу»: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ЦАХАЛ начала «точную» операцию в больнице сектора Газа «Аш-Шифа»

Фото: IMAGO/Naaman Omar apaimages/Global Look Press

В крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа» началась «точная и целенаправленная» операция израильской армии, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Она утверждает, что израильские военные стараются «не навредить гражданским».

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 14 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о штурме больницы «Аш-Шифа»

О начале штурма больницы израильская армия ранее официально уведомила медперсонал «Аш-Шифы». Уведомление последовало после того, как военные вплотную приблизились к медицинскому комплексу. В ЦАХАЛ уточнили, что Израиль «находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе». Также говорится, что армия помогала в «широкомасштабной эвакуации» больницы и поддерживала постоянный диалог с ее руководством, а главная задача заключается в «разгроме ХАМАС и спасении заложников».

Кто нуждается в эвакуации в «Аш-Шифе»

Египет работает над тем, чтобы эвакуировать в медицинские учреждения страны 36 новорожденных из больницы «Аш-Шифа», сообщил министр здравоохранения и народонаселения республики Халед Абдель Гаффар. По его словам, оборудованные машины скорой помощи ожидают детей на границе.

По мнению министра, с каждой минутой растут риски потерять палестинских детей, требуется немедленное решение об их эвакуации. Принять младенцев на контрольно-пропускном пункте «Рафах» готово Египетское общество Красного Полумесяца, добавил чиновник.

Что рассказала эвакуированная из Газы россиянка

Жители сектора Газа в настоящее время испытывают проблемы с едой и водой, также в анклаве отсутствуют бомбоубежища, рассказала одна из пассажирок второго эвакуационного рейса МЧС РФ из Египта, приземлившегося в аэропорту Домодедово. Прибывшие на нем россияне прошли зону таможенного контроля. Прилетевший этим же рейсом мужчина отметил, что добрались они хорошо. Граждан сопровождали представители МЧС и волонтеры.

Вторая группа россиян прибыла в Москву в ночь на 15 ноября. На борту находились 98 эвакуированных. Кроме того, вечером 14 ноября КПП «Рафах» на границе с Египтом пересекла третья группа российских граждан.

Сколько в секторе Газа детей

Более 1 млн детей не имеют безопасного места в секторе Газа, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел после посещения палестинского анклава. Она отметила, что на территории сектора Газа уже погибли более 4,6 тысячи детей.

Кто начал марш в Иерусалим

Сотни родственников израильских заложников, похищенных ХАМАС 7 октября, а также волонтеры и активисты начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим с требованием к правительству ускорить их освобождение. Марш начался днем 14 ноября с площади, которая расположена через дорогу от штаба Министерства обороны Израиля.

Кто разорвал дипотношения с Израилем

Правительство Белиза сообщило о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Причиной такого решения являются нарушения Тель-Авивом гуманитарного права в ходе военной операции в секторе Газа.

Кто атаковал Израиль баллистическими ракетами

Йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по ряду объектов в Израиле, в том числе в Эйлате, заявил представитель движения Яхья Сариа. По его словам, сутками ранее эти же объекты хуситы атаковали беспилотниками.

Что приказал Нетаньяху ЦАХАЛ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ Армии обороны Израиля готовиться к любому сценарию в случае эскалации конфликта с радикальным ливанским движением «Хезболла» на севере страны. Об этом сам политик рассказал в ходе встречи с главами северных муниципалитетов.

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