ЮНИСЕФ: в Газе нет безопасного места для 1 млн детей ЮНИСЕФ: в Газе находятся около миллиона детей, многие пропали без вести

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Около 1 млн детей не имеют безопасного места в секторе Газа, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел после посещения палестинского анклава, ее заявление разметил сайт организации. Она отметила, что на территории Газы уже погибли более 4,6 тысячи детей.

В секторе Газа нет безопасного места для миллиона детей <...>, в секторе [Газа] уже погибли более 4,6 тыс. детей и около 9 тыс. получили ранения. Многие дети пропали без вести и, предположительно, оказались погребены под обломками зданий и домов, — говорится в ее заявлении.

Рассел указала на то, что периодических открытий пограничных пунктов для доставки в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточно, чтобы удовлетворить быстро растущие потребности населения. При этом его потребность в топливе станет острее по мере приближения зимы, добавила она.

Ранее министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что республика работает над тем, чтобы эвакуировать в медицинские учреждения страны 36 новорожденных из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. По его словам, оборудованные машины скорой помощи ожидают младенцев на границе. Он уточнил, что с каждой минутой растут риски потерять палестинских детей, требуется немедленное решение об их эвакуации.