Египет готов эвакуировать новорожденных из больницы «Аш-Шифа» Министр Гаффар: Египет работает над эвакуацией 36 новорожденных из больницы Газы

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Египет работает над тем, чтобы эвакуировать в медицинские учреждения страны 36 новорожденных из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщил в беседе с телеканалом CNN министр здравоохранения и народонаселения республики Халед Абдель Гаффар. По его словам, оборудованные машины скорой помощи ожидают детей на границе.

У нас есть 36 машин скорой помощи, оснащенных портативными аппаратами искусственной вентиляции легких, которые ждут на границе, чтобы принять этих детей <...> и доставить их в наши больницы, — отметил Гаффар.

Он уточнил, что власти Египта координирует эту работу с Палестинским обществом Красного Полумесяца. По мнению министра, с каждой минутой растут риски потерять палестинских детей, требуется немедленное решение об их эвакуации. Принять младенцев на контрольно-пропускном пункте «Рафах» готово Египетское общество Красного Полумесяца, добавил чиновник.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа» началась «точная и целенаправленная» операция израильской армии. Утверждалось, что израильские военные стараются «не навредить гражданским». О начале штурма больницы израильская армия официально уведомила медперсонал «Аш-Шифы».