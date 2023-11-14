Нетаньяху раскрыл свой приказ армии на случай конфликта с «Хезболлой» Нетаньяху приказал армии готовиться к любому сценарию конфликта с «Хезболлой»

Фото: Kobi Gideon/Israeli Gpo/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) указание готовиться к любому сценарию в случае эскалации конфликта с радикальным ливанским движением «Хезболла» на севере страны. Об этом сам политик рассказал в ходе встречи с главами северных муниципалитетов, его слова приводит РИА Новости.

На севере в данный момент идет мощный обмен ударами. Мы бьем по «Хезболле», но мое указание ЦАХАЛ — готовиться к любому сценарию. Я предлагаю «Хезболле» не испытывать государство Израиль, так как это стало бы ошибкой всей их жизни, — сказал Нетаньяху.

Ранее премьер-министр предостерег «Хезболлу» от полномасштабного вступления в палестино-израильский конфликт. По словам Нетаньяху, израильские военные готовы к эскалации на северном фронте.

В свою очередь лидер группировки «Хезболла» шейх Хасан Насрулла отметил, что США способны остановить действия Израиля в секторе Газа, если Вашингтон действительно хочет предотвратить возникновение большой региональной войны. По его словам, чтобы заставить Штаты объявить перемирие, группировка и ее союзники открыли вспомогательные фронты в Ираке, Сирии и Йемене.

Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников написала, что США через региональных партнеров, включая Турцию, направили Ирану и ливанской «Хезболле» сигнал о готовности на военное вмешательство в случае нападения на Израиль. При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заверил в миролюбивых намерениях Штатов в отношении Ирана.

При этом военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что Иран вряд ли решится пойти на прямой конфликт с Израилем из-за США. По его мнению, в Тегеране опасаются удара со стороны Вашингтона по иранским ядерным объектам. США, в свою очередь, опасаются обстрелов Ирана по Израилю и закрытия Ормузского пролива и Персидского залива.