Лидер «Хезболлы» раскрыл, кто может прекратить конфликт в Газе Лидер «Хезболлы»: решение о прекращении конфликта в Газе находится в руках США

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

США способны остановить действия Израиля в секторе Газа, если Вашингтон действительно хочет предотвратить возникновение большой региональной войны, заявил в своем телеобращении на канале Al Manar лидер шиитской группировки «Хезболла» шейх Хасан Насрулла. По его словам, чтобы заставить Штаты объявить перемирие, группировка и ее союзники открыли вспомогательные фронты в Ираке, Сирии и Йемене.

Решение о прекращении конфликта в Газе находится в руках американской администрации, которая позволяет Израилю продолжать совершать массовые убийства в палестинском анклаве и разрушать жилые районы. <...> Поэтому я говорю американцам, если вы хотите спокойствия и прекращения атак на свои военные базы в регионе, остановите войну в Газе, — заявил шейх.

В ходе выступления Насрулла приветствовал «решение руководства и народа Йемена» о запуске ракет и беспилотных аппаратов в сторону Израиля. По его словам, данные действия имели «важное значение для баланса сил, даже если ракеты не достигли цели».

Ранее стало известно, что йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по Израилю. По словам его представителя Яхьи ас-Сариа, были атакованы военные объекты в районе Эйлата.

Позднее сообщалось, что Тель-Авив сбил баллистическую ракету хуситов, которая была выпущена из Йемена и летела в направлении города Эйлат на высоте около 100 километров. Эта граница проходит за пределами земной атмосферы. Таким образом Тель-Авив одержал победу в первом в истории космическом бою.