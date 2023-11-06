США направили Ирану и «Хезболле» предупреждение по Израилю NYT: США предупредили о готовности вмешаться в конфликт при нападении на Израиль

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Энтони Блинкен

США через региональных партнеров, включая Турцию, направили Ирану и ливанской «Хезболле» сигнал о готовности на военное вмешательство в случае нападения на Израиль, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что не ищет конфликта с Ираном.

Блинкен в воскресенье посетил Западный берег реки Иордан и Ирак. Он попытался заверить палестинских лидеров в готовности США оказать влияние на Израиль, чтобы свести к минимуму ущерб, наносимый населению сектора Газа. Он также предостерег Иран от вмешательства в конфликт.

Мы не ищем конфликта с Ираном — мы очень ясно дали это понять. Но мы сделаем все необходимое для защиты нашего персонала, будь то военный или гражданский, — сказал госсекретарь США.

Ранее Блинкен на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле заявил о решимости Вашингтона содействовать созданию палестинского государства, сообщает пресс-служба Госдепартамента США. Отмечается, что Белый дом привержен защите достоинства и безопасности как израильтян, так и палестинцев.

В свою очередь, президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с Блинкеном в Рамалле выразил готовность вернуться к управлению сектором Газа в рамках решения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, анклав является «неотъемлемой частью государства Палестина».