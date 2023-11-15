Третья группа россиян покинула Газу через КПП «Рафах» МЧС: через КПП «Рафах» из сектора Газа эвакуировали третью группу граждан РФ

Фото: Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» пересекла третья группа россиян, сообщил руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко, По его словам, которые приводит ТАСС, в состав группы входят 40 человек.

КПП «Рафах» пересекла группа граждан РФ из 40 человек и членов семей, — сказал он.

12 ноября МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Люди покидают анклав через КПП «Рафах», переходя на территорию Египта. На протяжении недели оперативная группа ведомства проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации. До этого неоднократно попытки эвакуации срывались из-за нанесения ударов вблизи территории пограничного поста. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, в списках эвакуируемых более 1000 человек, среди которых 300 человек — несовершеннолетние.

Первый самолет МЧС с 70 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву 13 ноября. Борт успешно приземлился в аэропорту Домодедово. Во время перелета гражданам сопутствовали психологи и медики. Вторая группа россиян прибыла в Москву в ночь на 15 ноября. На борту находились 98 эвакуированных.