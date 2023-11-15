Вторая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

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В аэропорту Домодедово совершил посадку самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого прибыла вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян, сообщил ТАСС глава пресс-службы министерства Роман Охотенко. По его словам, в пути людей сопровождали врачи и психологи.

Самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку, на его борту 98 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС, — рассказал собеседник агентства.

Первый самолет МЧС с 70 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву 13 ноября. Борт успешно приземлился в аэропорту Домодедово. Во время перелета гражданам сопутствовали психологи и медики. Также вернувшихся на родину россиян сопровождали представители МЧС и волонтеры. Один из пассажиров сообщил, что полет прошел хорошо.

По словам замглавы ведомства Алексея Серко, МЧС РФ планирует в течение недели доставить всех россиян на территорию страны. По его словам, в аэропорту египетской столицы находятся еще два российских самолета. Их будет столько, сколько потребуется для эвакуации всех россиян, «чтобы никого не задерживать», подчеркнул замглавы. По его словам, 13 ноября через КПП с Египтом вышли из сектора Газа 99 россиян, в том числе 43 ребенка.