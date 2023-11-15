«Ни хлеба, ни воды»: россиянка рассказала о ситуации в секторе Газа Россияне из сектора Газа со второго рейса МЧС прошли зону досмотра в Москве

Фото: Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители сектора Газа в настоящее время испытывают проблемы с едой и водой, также в анклаве отсутствуют бомбоубежища, рассказала РИА Новости одна из пассажирок второго эвакуационного рейса МЧС РФ из Египта, приземлившегося в аэропорту Домодедово. Прибывшие на нем россияне прошли зону таможенного контроля.

Там не было ни хлеба, ни воды <...> и никакого бомбоубежища, — сообщила женщина.

Прилетевший этим же рейсом мужчина отметил, что добрались они хорошо. Прибывших сопровождали представители МЧС и волонтеры.

Первый самолет МЧС с 70 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву 13 ноября. Борт успешно приземлился в аэропорту Домодедово. Во время перелета гражданам сопутствовали психологи и медики. Вторая группа россиян прибыла в Москву в ночь на 15 ноября. На борту находились 98 эвакуированных. Кроме того, вечером 14 ноября КПП «Рафах» на границе с Египтом пересекла третья группа российских граждан.

12 ноября МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Люди покидают анклав через КПП «Рафах», переходя на территорию Египта. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, в списках эвакуируемых более 1000 человек, среди которых 300 — несовершеннолетние.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил своего египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за оказываемую его страной помощь в эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Также стороны выразили обеспокоенность ростом жертв среди мирного населения в палестинском анклаве.