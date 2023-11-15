Путин поблагодарил ас-Сиси за помощь в спасении россиян из Газы Путин поблагодарил президента Египта за содействие в эвакуации россиян из Газы

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил своего египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за оказываемую его страной помощь в эвакуации граждан РФ из сектора, Газа, сообщила пресс-служба Кремля. Также стороны выразили обеспокоенность ростом жертв среди мирного населения в палестинском анклаве.

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси. Владимир Путин поблагодарил за оказываемое Египтом всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми сообщил, что Путин и ас-Сиси по телефону обсудили обстановку в секторе Газа и усилия египетской стороны по деэскалации конфликта. Также они поговорили о доставке гуманитарной помощи и эвакуации иностранных граждан из палестинского анклава. По словам египетского представителя, лидеры двух стран договорились активизировать международные усилия, направленные на прекращение огня в секторе Газа.

Первая группа российских граждан в составе 70 человек, эвакуированных из палестинского анклава, прибыла в столицу России на Ил-76 вечером 13 ноября. Их уже выпустили из зоны таможенного контроля. Вернувшихся на родину россиян сопровождали представители МЧС и волонтеры.

По словам заместителя главы МЧС РФ Алексея Серко, ведомство планирует в течение недели доставить всех россиян на территорию страны из сектора Газа. Он выразил надежду, что граждане России будут возвращаться на родину каждый день. Чиновник уточнил, что в аэропорту Каира находятся еще два российских самолета. Их будет столько, сколько потребуется для эвакуации всех россиян, «чтобы никого не задерживать».