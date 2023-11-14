Пассажиры рейса МЧС из Газы покинули зону досмотра в Домодедово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первую группу пассажиров из сектора Газа, прилетевших в аэропорт Домодедово эвакуационным рейсом МЧС России, выпустили из зоны таможенного контроля, сообщает РИА Новости. Из этой зоны первыми вышли мужчина и женщина с пятью детьми.

Агентство отмечает, что вернувшихся на родину россиян сопровождают представители МЧС и волонтеры. На вопрос о том, как прошел полет, один мужчина ответил, что все было хорошо.

Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что специальный борт чрезвычайного ведомства с 70 гражданами РФ, эвакуированными из сектора Газа, успешно приземлился в московском аэропорту Домодедово. Самолет Ил-76 вылетел из египетского Каира днем 13 ноября. на борту россиян сопровождали медики и психологи. Также в МЧС уточнили, что это только первая группа граждан, вывезенных с Ближнего Востока.

Ранее заместитель главы МЧС РФ Алексей Серко заявил, что ведомство планирует в течение недели доставить всех россиян на территорию страны из сектора Газа. Он выразил надежду, что граждане будут возвращаться на родину ежедневно. Серко уточнил, что в аэропорту Каира находятся еще два российских самолета.