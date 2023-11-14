Президент Египта рассказал Путину об эвакуации иностранцев из Газы Президенты Египта и России обсудили по телефону обстановку в секторе Газа

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону обсудили обстановку в секторе Газа и усилия Каира по деэскалации конфликта, сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми на странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Также главы двух государств поговорили о доставке гуманитарной помощи и эвакуации иностранных граждан из палестинского анклава.

Разговор двух лидеров касался последних событий в секторе Газа, усилий по деэскалации, а также шагов, которые предпринимает Египет по доставке гуманитарной помощи, эвакуации иностранных граждан и раненых палестинцев из анклава, — говорится в сообщении Фахми.

По словам египетского представителя, лидеры двух стран договорились активизировать международные усилия, направленные на прекращение огня в секторе Газа.

Ранее Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости обеспечить международную защиту палестинского народа. Он выразил удивление молчанием разных стран по поводу «коллективного наказания» людей в секторе Газа. Политик также отметил, что перемещение палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров имеет большие риски. По его мнению, это может положить конец вопросу создания палестинского государства.