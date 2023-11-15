Стало известно об ударах ракетами по территории Израиля Al Masirah: йеменские мятежники ударили баллистическими ракетами по Израилю

Фото: IMAGO/Mahmoud Ajjour/Global Look Press

Йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по ряду объектов в Израиле, в том числе в Эйлате, заявил в эфире телеканала Al Masirah представитель движения Яхья Сариа. По его словам, сутками ранее эти же объекты хуситы атаковали беспилотниками.

Мы дали залп баллистическими ракетами по различным целям израильского противника на оккупированных палестинских территориях, в том числе чувствительным [для Израиля] целям в районе Умм-эр-Рашраш. <...> Запуск ракет был осуществлен всего через 24 часа после другой военной операции, которая была проведена против этих же целей при помощи беспилотников, — отметил Сариа.

Он добавил, что хуситы начинают наносить удары по «любому израильскому кораблю в Красном море или в иной локации», до которых достают имеющиеся у них ракеты и дроны. Сариа пообещал атаковать Израиль до тех пор, пока тот не остановит военные действия в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Израиль 30 октября сбил баллистическую ракету хуситов, которая была выпущена из Йемена и летела в направлении израильского города Эйлат. Тель-Авив использовал систему противоракетной обороны Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым в истории боем в космосе.