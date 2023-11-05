Израиль первым в истории вступил в космический бой The Telegraph: Израиль первым в истории сбил ракету в космосе

Фото: U.S. Navy

Израиль 30 октября сбил баллистическую ракету хуситов, которая была выпущена из Йемена и летела в направлении израильского города Эйлат, сообщает газета The Telegraph. Как отмечает издание, Иерусалим, вероятно, одержал победу в первом в истории бою в космосе.

Израиль на этой неделе использовал систему противоракетной обороны Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым в истории боем в космосе, — пишет газета.

Также отмечается, что система ПРО Arrow также впервые использовалась для сбивания ракеты большой дальности на большой высоте и высокой скорости. Это оружие является совместной разработкой Израиля и США.

Напомним, израильская ЗРК Arrow-3 перехватила баллистическую ракету на высоте около 100 километров. Эта граница проходит за пределами земной атмосферы.

Ранее сообщалось, что подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава». Ее пуск прошел в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты вовремя достигли цели на полигоне. После пуска баллистической ракеты должно быть принято решение о приеме подлодки «Император Александр III» в состав ВМФ России.