ЦАХАЛ заняла заксобрание: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Армия обороны Израиля заняла здание заксобрания ХАМАС и дом губернатора в Газе

Фото: t.me/idfofficial

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила во вторник, 14 ноября, что военнослужащие страны взяли под контроль в секторе Газа ряд объектов ХАМАС, среди которых здание законодательного совета и правительства, дом губернатора, штаб-квартира полиции и здание инженерного факультета, где шла разработка оружия. При этом ЦАХАЛ отмечает, что в доме губернатора располагались полицейские и военные отделения палестинской группировки, офисы разведки, а также укрепленные позиции для тренировки бойцов.

В то же время член руководства ХАМАС Усама Хамдан сообщил Al Jazeera, что боевое крыло группировки — «Бригады аль-Кассама» — контролирует ситуацию в секторе Газа. С бойцами этого подразделения все в порядке, подчеркнул он.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта на утро 14 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

ЦАХАЛ бьет по военным и гражданским объектам в секторе Газа

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что за прошедшие сутки ВВС страны нанесли удары по 200 военным целям ХАМАС в секторе Газа. Среди этих объектов есть цеха по производству оружия, пусковые установки противотанковых ракет и оперативные командные центры. Кроме того, израильские военные обнаружили на территории сектора Газа туннель ХАМАС под мечетью и нанесли по ней удар с воздуха. Авианалет с помощью истребителей и вертолетов проводился по наводке с земли.

Позднее пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри написал в Twitter (X), что ВС страны на четыре часа приостановили боевые действия в районе Дарадж-Туффа на юге палестинского анклава. Это было сделано для того, чтобы оставшиеся мирные жители могли покинуть зону конфликта, добавил военный. Он также отметил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных районов сектора Газа действовал с 09:00 до 16:00 по местному времени (с 10:00 до 17:00 мск). Маршрут проходил по дороге Салах ад-Дин на юг анклава.

Тем не менее вечером телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильская армия разбомбила вышки сотовой связи и мечеть в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. По его данным, под удары ЦАХАЛ попала мечеть ас-Сафа.

Говоря о потерях, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что за последние сутки двое израильских военных погибли в ходе наземной операции в секторе Газа. Общее число погибших военнослужащих ЦАХАЛ в анклаве достигло 46. Помимо этого, ВС страны признали гибель 19-летней военнослужащей Ноа Марциано, которая находилась в заложниках у ХАМАС.

Фото: t.me/idfofficial Подрыв объекта ХАМАС в секторе Газа

Что солдаты ЦАХАЛ обнаружили под детской больницей в Газе

Военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили подземные сооружения ХАМАС под детской больницей «Рантиси» в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Вход в тоннели располагался рядом с домом высокопоставленного члена группировки, говорится в сообщении. В подвалах была также найдена комната. По данным ЦАХАЛ, там группировка держала похищенных израильтян.

На опубликованных кадрах военный ЦАХАЛ показал сам тоннель с пуленепробиваемой дверью, уходящий вглубь более чем на 20 метров. В самом госпитале была обнаружена амуниция группировки. Кроме того, там нашли взрывчатку, «пояса смертников», РПГ и другое вооружение, «предназначенное для серьезного боя».

Представитель ЦАХАЛ также показал найденные детскую бутылочку, женскую одежду, памперсы и многие другие вещи, предположительно, принадлежащие заложникам. По его словам, видео было снято, чтобы мир увидел, против кого сражается Израиль.

Какова ситуация с российскими гражданами в секторе Газа

Оперштаб МЧС России в Каире сообщил ТАСС, что вторая группа эвакуируемых из сектора Газа россиян, которая 13 ноября перешла через КПП «Рафах» в Египет, прошла все необходимые процедуры и в скором времени будет направлена в Москву. Речь идет о 98 гражданах РФ, среди них 39 несовершеннолетних. Также в этой группе есть палестинцы. Позднее стало известно, что борт МЧС вылетел из Каира.

В свою очередь в МИД России заявили, что ведомство предпринимает все усилия для эвакуации из сектора Газа обратившихся за помощью граждан. Обстановка остается сложной, россиян выводят через контрольно-пропускной пункт «Рафах» с учетом продолжающихся боевых действий. Российская сторона выражает признательность египетским, израильским, палестинским и катарским партнерам за содействие, добавили в МИД. Благодаря им в РФ уже вернулась первая группа граждан, состоящая из 70 человек.

Фото: МЧС РФ Посадка граждан России и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа на спецборт МЧС

Что известно о служившей в МОССАДе россиянке

Иракский телеканал Al Rabiaa обнародовал видеозапись, на которой впервые с момента предполагаемого похищения показана Елизавета Цуркова. Ее в Тель-Авиве называли российско-израильской гражданкой, удерживаемой в Ираке. На кадрах женщина признается в подрывной работе на спецслужбы Израиля и США.

На видео Цуркова говорит на иврите. По ее словам, она работала в Сирии с целью построения связей между Израилем и демократическими силами Арабской Республики.

Она уверяет, что в последние годы ее основной задачей считалось «разжигание вражды с перспективой конфликта между шиитами в Ираке». Цуркова также критикует военные действия Израиля в секторе Газа. Она призывает семьи заложников ХАМАС убедить израильские власти остановить войну, а свою семью просит добиваться ее освобождения.

Турция подала в суд на Нетаньяху

Юрист Метин Кюлюнк заявил, что адвокаты правящей в Турции пропрезидентской «Партии справедливости и развития» подали иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС) по обвинению в геноциде в секторе Газа. Защитник добавил, что обращение в гаагский суд было сделано через Министерство юстиции Турции, которое уполномочено направить документ по адресу.

В качестве доказательства Кюлюнк опубликовал первую страницу иска и уточнил, что над документом работали несколько его коллег. Он добавил, что обращение в МУС изложено всего на 23 страницах.

В США ввели санкции против членов палестинских группировок

Министерство финансов США ввело санкции против физических и юридических лиц, связанных с палестинским движением ХАМАС и группировкой «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Ограничения были согласованы с Великобританией. Их целью является защита международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и пособников, сообщает ведомство.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что Вашингтон продолжит сотрудничать с партнерами, чтобы лишить ХАМАС возможности «совершать свои злодеяния». Действия группировки доказали, что «терроризм не возникает изолированно», добавила глава ведомства.

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